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TV yayın akışı 11 Haziran Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 11 Haziran Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

11.06.2026 09:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 11 Haziran Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

11 Haziran 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 11 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 11 Haziran Perşembe yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Güller ve Günahlar

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Her Yerde Sen

13.30 Bay Yanlış

16.15 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.55 Balkan Ninnisi

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.50 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Kupa Saati

22.00 Meksika-Güney Afrika

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

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