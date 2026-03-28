Türkiye'nin 'ekran süresi' açıklandı: En çok kullanılan uygulama belli oldu

28.03.2026 10:29:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyada çevrim içi medyada geçirilen haftalık sürenin 33 saat 27 dakikaya, Türkiye'de ise 41 saat 37 dakikaya ulaştığını bildirdi. Buna göre en çok kullanılan uygulama ise Instagram oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında, internette çevrim içi ortamda ve sosyal medyada geçirilen süreleri değerlendirdi.

"We Are Social 2026" verilerine bakıldığında dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'de bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını ifade etti.

Uraloğlu, "Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise dünya genelinde 33 saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK INSTAGRAM KULLANILIYOR

Günlük kullanım sürelerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, Türkiye'de kullanıcıların en fazla zamanı Instagram'da geçirdiğine dikkati çekerek, "Instagram'da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken YouTube'da 1 saat 28 dakika, TikTok'ta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor" bilgisini verdi.

