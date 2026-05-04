Son saniyesine kadar nefesinizi tutacağınız, bittiğinde ekrana bakakaldığınız 5 ters köşe başyapıt!
4.05.2026 11:26:00
İzleyiciyi zekasıyla avlayan, son sahnesiyle tüm bildiklerinizi yerle bir edip sizi kendi aklınızdan şüphe ettirecek ve bittiğinde duvara baka kalmanıza sebep olacak 5 film...

1. Predestination (Kader - 2014)

Ethan Hawke'ın başrolünde olduğu film, izleyiciyi adeta bir "tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar?" paradoksunun tam ortasına fırlatıyor.

Predestination, zamanda seyahat edip olmuş ya da olası olayların önüne geçmeye veya suçluları yakalamaya çalışan bir zamansal ajanın hikayesini konu eder. 

2. Incendies (İçimdeki Yangın - 2010)

Bilim kurgu usta yönetmeni Denis Villeneuve'ün Hollywood'a sıçramadan önce çektiği bu sarsıcı dram, sinema tarihinin en ağır ve en acımasız ters köşelerinden birine sahip. Annelerinin vasiyeti üzerine Orta Doğu'ya doğru yola çıkan ve ailelerinin karanlık geçmişini araştıran ikiz kardeşlerin hikayesi...

3. Shutter Island (Zindan Adası - 2010)

Usta yönetmen Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio'nun devleştiği bu psikolojik gerilim, adından en çok söz ettiren başyapıtlardan biri. Akıl hastalarının tutulduğu tecrit edilmiş bir adaya, kayıp bir hastayı bulmak için giden iki dedektifin hikayesi...

4. The Prestige (Prestij - 2006)

Yönetmen Christopher Nolan'ın elinden çıkan bu eser, 19. yüzyılın sonlarında Londra'da yaşayan iki rakip sihirbazın (Christian Bale ve Hugh Jackman) birbirlerini alt etmek için girdikleri ölümcül ve saplantılı rekabeti anlatıyor.

5. The Others (Diğerleri - 2001)

Nicole Kidman'ın güneşe alerjisi olan iki çocuğuyla karanlık, devasa bir malikanede yaşarken evde "başkalarının" da olduğunu fark etmesiyle başlıyor...

Eleştirmenler yerdi, seyirci beğendi: Michael Jackson filmi gişede rekor kırdı! "Popun Kralı" Michael Jackson’ın hayatını konu alan "Michael" filmi, vizyona girdiği ilk hafta sonunda dünya çapında 217 milyon dolarlık hasılat elde ederek tarihe geçti. Eleştirmenlerin zayıf notuna ve aile içindeki çatlak seslere rağmen film, gişede Oppenheimer ve Bohemian Rhapsody gibi dev yapımları geride bırakarak zirveye yerleşti.
Hafta sonunu evde geçirenlere 5 film önerisi Evde sakin bir hafta sonu planlayanlar için farklı türlerden seçilmiş 5 film, keyifli bir izleme listesi sunuyor.
Beyin yakan bulmacalar: Son saniyesine kadar suçluyu tahmin edemeyeceğiniz 5 kült dedektiflik filmi... Bazı filmler izleyiciyi koltuğunda sadece bir seyirci olarak bırakmaz; onu hikayenin içine çekip bir dedektife dönüştürür. Ters köşe finalleri ve psikolojik derinlikleriyle sinema tarihine kazınan 5 film...