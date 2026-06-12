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TV yayın akışı 12 Haziran Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 12 Haziran Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

12.06.2026 09:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 12 Haziran Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

12 Haziran 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 12 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 12 Haziran Cuma yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri Haber

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor Dini

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality

13:00 Gün Ortası Haber

14:00 Mutfak Bahane Yarışma

16:00 Esra Erol'da Yaşam

19:00 ATV Ana Haber Haber

20:00 Var Mısın Yok Musun Yarışma

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin

11:00 Yaprak Dökümü 

14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma

16:45 Aşk-ı Memnu 

19:00 Kanal D Ana Haber Haber

20:00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül Dizi

07:30 İlk Bakış Haber

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber

10:45 Her Yerde Sen Dizi

13:45 Bay Yanlış Dizi

16:15 Halef Dizi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber

20:00 Üçlü Pürüz Film

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 

08:15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa 

10:00 Bahar 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Belalı Tanık 2 

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Doğanın Kanunu 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 

17:15 Aramızda Kalsın 

19:00 Star Haber Haber

20:00 Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:05 Balkan Ninnisi 

10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse 

13:15 Seksenler 

14:45 Benim Adım Melek 

17:45 Lingo Türkiye 

19:00 Ana Haber 

20:00 Gassal

TV8 YAYIN AKIŞI

05:30 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

09:00 Gel Konuşalım 

12:30 Survivor Ekstra 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler

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