TV yayın akışı 12 Haziran Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 12 Haziran Cuma yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri Haber
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor Dini
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality
13:00 Gün Ortası Haber
14:00 Mutfak Bahane Yarışma
16:00 Esra Erol'da Yaşam
19:00 ATV Ana Haber Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun Yarışma
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber Haber
20:00 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül Dizi
07:30 İlk Bakış Haber
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber
10:45 Her Yerde Sen Dizi
13:45 Bay Yanlış Dizi
16:15 Halef Dizi
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber
20:00 Üçlü Pürüz Film
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Belalı Tanık 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Doğanın Kanunu
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber Haber
20:00 Doğanın Kanunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:05 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:45 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gassal
TV8 YAYIN AKIŞI
05:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler