Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 12 Nisan Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

12.04.2026 10:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
12 Nisan 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 12 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 12 Nisan Pazar yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Robot Köpek

14.10 A.B.İ

17.00 Servet Operasyonu

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?  

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Uzak Şehir  

18.30 Kanal D Haber

20.00 Güller ve Günahlar

23.15 The Traitors Türkiye

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Doktor: Başka Hayatta

16.00 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Doktor: Başka Hayatta

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08.00 Delikanlı   

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Delikanlı

16.15 Kızılcık Şerbeti

18.25 Ana Haber

20.00 Delikanlı

22.45 Tarkan Rıfkı

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Sefirin Kızı

09.00 Çirkin

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber  

20.00 Çirkin

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.35 Beni Böyle Sev

08.55 Diriliş Ertuğrul

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.00 Cennetin Çocukları

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI 

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi