TV yayın akışı 14 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

14.08.2025 09:41:00
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI


08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Ay Lav Yu Tuu
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:00 Aile Saadeti
02:50 Bir Gece Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI


09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Gitmesine İzin Ver
00:00 Thor: Ragnarok
01:30 Dönüştürücüler
03:45 Kuzey Güney

NOW TV YAYIN AKIŞI


10:00 Yasak Elma
13:00 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Ah Leyla Vah Kerem
22:30 Hayatımız Film
00:00 İlk Buluşma
02:15 Her Yerde Sen

SHOW TV YAYIN AKIŞI


09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gülen Adam
00:00 Küçük Esnaf
01:45 Meraklı Köfteci
03:30 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI


09:00 İstanbullu Gelin
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Tatlı Dillim
22:00 Sucu Kamil
00:00 Öğrenci İşleri
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYNI AKIŞI


08:20 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Aile Meselesi
22:15 Gönül Dağı
00:00 PSG - Tottenham
00:15 Gönül Dağı
03:05 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI


09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz

