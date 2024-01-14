TV yayın akışı 14 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Peki bugün tv yayın akışında ne var?
Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte 14 Ocak Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER; HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Yıldızlar Bana Uzak
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ne Gemiler Yaktım
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:45 Poyraz Karayel
04:00 5N1K
04:40 Afili Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Yerli Sinema Tarkan Viking Kanı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Ne Gemiler Yaktım
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kara
05:30 Aile
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Aldatmak
16:45 Yabancı Sinema San Andreas Fayı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yıldızlar Bana Uzak
00:20 Yıldızlar Bana Uzak
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Yabancı Sinema İsyan
01:45 Yabancı Sinema İsyan
03:15 Kiralık Aşk
04:30 Türki Müziği
05:30 Fazilet Hanım ve Kızları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 Beni Böyle Sev
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Hayallerinin Peşinde
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3’te 3
03:55 Beni Böyle Sev
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 %100 Futbol
01:30 Son Karar
02:15 Gençlik Rüzgarı
03:00 Gazete Magazin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Şahane Hayatım
03:15 Adım Farah
04:45 Kefaret
05:45 Her Yerde Sen
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