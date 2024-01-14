TV yayın akışı 14 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Peki bugün tv yayın akışında ne var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 09:51
TV yayın akışı 14 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte 14 Ocak Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER; HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI  20:00 Kirli Sepeti

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Yıldızlar Bana Uzak

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ne Gemiler Yaktım

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Poyraz Karayel

04:00 5N1K

04:40 Afili Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:15 Yerli Sinema Tarkan Viking Kanı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kara

05:30 Aile

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Aldatmak

16:45 Yabancı Sinema San Andreas Fayı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yıldızlar Bana Uzak

00:20 Yıldızlar Bana Uzak

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

STAR TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Yabancı Sinema İsyan

01:45 Yabancı Sinema İsyan

03:15 Kiralık Aşk

04:30 Türki Müziği

05:30 Fazilet Hanım ve Kızları

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:55 Beni Böyle Sev

08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Hayallerinin Peşinde

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3’te 3

03:55 Beni Böyle Sev

TV8 YAYIN AKIŞI 

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 %100 Futbol

01:30 Son Karar

02:15 Gençlik Rüzgarı

03:00 Gazete Magazin

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:15 Şahane Hayatım

03:15 Adım Farah

04:45 Kefaret

05:45 Her Yerde Sen


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