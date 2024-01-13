FOX TV Gaddar'ın yayın tarihini resmen duyurdu

Yeni dizi Gaddar'ın yayın tarihi belli resmen oldu. Ay Yapım imzalı dizi kısa bir süre sonra ekranlara "merhaba" diyecek. Açıklama FOX TV'den geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 20:25
FOX TV Gaddar'ın yayın tarihini resmen duyurdu
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Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra ekranlara geri döndüren dizi Gaddar, daha şimdiden büyük merak uyandırmıştı.

Ulusoy'a Sümeyye Aydoğan'ın eşlik edeceği dizi büyük heyecanla beklenirken, Birsen Altuntaş dizinin 2 Şubat'ta yayınlanacağını duyurmuştu. Cuma akşamı yayınlanacak Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını'na rakip olmaya hazırlanan dizide Altuntaş'ın haberine göre bir son dakika değişikliği yaşanmıştı.

Altuntaş'ın haberine göre cuma akşamı yayınlanan Yalı Çapkını'nın hızla düşen reytinglerini fırsat bilen Gaddar dizisi 2 hafta erkene alınmıştı.

FOX TV’DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Diziye ilişkin son açıklama ise direkt FOX TV’den geldi. Kanal tartışmalara son noktayı koyarak Gaddar’ın yayın tarihini resmen duyurdu.

Buna göre Gaddar, 19 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.


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