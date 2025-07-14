TV yayın akışı 14 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

14 Temmuz Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Temmuz Pazartesi tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17.00 Oflu Hoca’nın Şifresi
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09.30 Yaprak Dökümü
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16.00 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Turnike
23.15 Kuralsız Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
12.45 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Recep İvedik
22.15 Hababam Sınıfı Askerde
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Aile Arasında
22.45 En Büyük Şaban
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09.00 Ada Masalı
11.00 Ateşböceği
13.30 Kiralık Aşk
16.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Şekerpare
22.00 Berlin Kaplanı
TRT 1 YAIN AKIŞI
06.00 Balkan Ninnisi
08.45 Kod Adı Kırlangıç
10.05 Kasaba Doktoru
13.00 Seksenler
14.10 Teşkilat
17.45 Kim Gitsin?
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
22.45 Türk Sineması "Ben ve Babam- Vatan"
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.30 Gazete Magazin Yaz
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye