TV yayın akışı 15 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

15.12.2025 09:40:00
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Aralık günü tv yayın akışı...

15 Aralık akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Aralık yayın akışı..

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

22.40 Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

NOW TV  YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.15 Ben Leman  

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Avatar: Suyun Yolu

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Yeni Gelin  

08.15 Bu Sabah

10.00 Sandık Kokusu

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Eyvah Eyvah

22.15 İyi Bir Aile Değiliz

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Kiralık Aşk

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Titanların Savaşı

22.15 Titanların Savaşı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.45 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

 TV8 YAYIN AKIŞI 

 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş ile Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

