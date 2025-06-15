TV yayın akışı 15 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

15 Haziran Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Haziran Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Titanik 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat…Aşk…Adalet… 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Berlin Kaplanı 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sahte Kabadayı 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Kara Murat Ölüm Emri
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber hafta Sonu
20:00 Titanik
23:45 Herkül Yeniden Doğuyor
02:00 Yargı
04:15 5N1K
04:45 Poyraz Karayel
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
11:15 Çift Kişilik Oda
14:00 Yasak Elma
15:45 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…
19:00 Now Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…
00:15 Çift Kişilik Oda
02:45 Adım Farah
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin hayat Bildiği Gibi
08:00 Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Kezban
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
21:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
23:30 Sahte Kabadayı
01:15 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
03:15 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Güven Bana
14:20 Babam
17:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Mutlu Aile Defteri
04:30 Aldatmak
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Beni Böyle Sev
07:40 Yedi Numara
09:35 Hayallerinin Peşinde
10:35 Yeşil Deniz
12:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
16:25 3'te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Teşkilat
04:10 Yeşil Deniz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Berlin Kaplanı
22:15 Berlin Kaplanı
00:15 Sahipsizler
03:00 Işıklar Sönmesin
04:15 Türk Müziği
05:15 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 İşte Benim Stilim
20:00 MasterChef Türkiye