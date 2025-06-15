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TV yayın akışı 15 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 15 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

15.06.2025 10:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 15 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Haziran Pazar günü tv yayın akışı...

15 Haziran Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Haziran Pazar tv yayın akışı...


GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Titanik 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat…Aşk…Adalet… 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI: Berlin Kaplanı 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sahte Kabadayı 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Kara Murat Ölüm Emri

16:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber hafta Sonu

20:00 Titanik

23:45 Herkül Yeniden Doğuyor

02:00 Yargı

04:15 5N1K

04:45 Poyraz Karayel

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

11:15 Çift Kişilik Oda

14:00 Yasak Elma

15:45 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…

19:00 Now Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…

00:15 Çift Kişilik Oda

02:45 Adım Farah

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Gelsin hayat Bildiği Gibi

08:00 Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Kezban

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

23:30 Sahte Kabadayı

01:15 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

03:15 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Güven Bana

14:20 Babam

17:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Mutlu Aile Defteri

04:30 Aldatmak

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Beni Böyle Sev

07:40 Yedi Numara

09:35 Hayallerinin Peşinde

10:35 Yeşil Deniz

12:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:25 3'te 3

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Teşkilat

04:10 Yeşil Deniz

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Berlin Kaplanı

22:15 Berlin Kaplanı

00:15 Sahipsizler

03:00 Işıklar Sönmesin

04:15 Türk Müziği

05:15 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI 

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 İşte Benim Stilim

20:00 MasterChef Türkiye

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