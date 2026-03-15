TV yayın akışı 15 Mart Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

15.03.2026 09:21:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 15 Mart Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

15 Mart 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 15 Mart Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 15 Mart Pazar yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 İkizler Memo - Can

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.30 Uzak Şehir

18.00 Bir Ramazan Akşamı

19.00 Kanal D Haber

20.00 Karanlık Sular

21.15 San Andreas Fayı

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Doktor: Başka Hayatta

16.15 Yeraltı

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Doktor: Başka Hayatta

23.15 Doktor: Başka Hayatta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Kezban Paris’te

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

14.45 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Atla Gel Şaban

22.00 Eyyvah Eyvah 3

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Pelin ve Tahsin Mutfakta  

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber  

20.00 Sevdiğim Sensin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.45 Kalk Gidelim

10.00 Kur’an Mesajı

10.30 Hızır

11.45 Enine Boyuna

13.00 Vefa Sultan

15.30 Kur’an Mesajı

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI 

07.00 Dizi

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

