TV yayın akışı 15 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Peki bugün tv yayın akışında ne var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 10:09
TV yayın akışı 15 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte 15 Ocak Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER; HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

FOX TV YAYIN AKIŞI  20:00 RTÜK Zorunlu Yayın: Belgesel (Kızıl Goncalar Yerine)

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kara

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşi Beklerken

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

22:45 Jackie Chan İz Peşinde

00:45 Gelinim Mutfakta

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 RTÜK Zorunlu Yayın: Belgesel (Kızıl Goncalar Yerine)

22:15 Yabani

01:45 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer (Özel Bölüm)

20:00 Ömer

00:15 Sakla Beni

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Aşka Düşman

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Aşka Düşman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 İncir Ağacı

06:35 Benim Adım Melek

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

23:20 Teşkilat

02:15 Hayallerinin Peşinde

ATV YAYIN AKIŞI

06:10 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:0 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Yıldızlar Bana Uzak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kara

22:30 Sahte Kabadayı

00:15 Kızılcık Şerbeti


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