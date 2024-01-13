TV yayın akışı 13 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Taşıyıcı 2
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bambaşka Biri
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Eyvah Babam
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 Yayın Akışı
09:00 Bir Yemek Olsam
11:00 Masterchef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor
00:15 Survivor Ekstra
TRT 1 Yayın Akışı
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Beni Böyle Sev
09:05 Kod Adı Kırlangıç
10:15 Hayallerinin Peşinde
11:30 Kendi Düşen Ağlamaz
14:30 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:30 Hayallerinin Peşinde
05:15 Son Toplayıcılar
05:40 Kapanış
Show TV Yayın akışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aile
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV Yayın Akışı
09:00 Abigail: Sınırların Ötesinde
11:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
14:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Eyvah Babam
ATV Yayın Akışı
10:00 Yıldızlar Bana Uzak
13:00 Safir
16:00 Yıldızlar Bana Uzak
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
FOX TV Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Bambaşka Biri
15:00 Yabani
17:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bambaşka Biri
KANAL D Yayın Akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Dilek Taşı
16:00 Yargı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Taşıyıcı 2
En Çok Okunan Haberler
-
- Kuzey Irak'ta 9 asker şehit oldu
- Ocaklara şehit ateşi düştü!
- Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama!
- Kimlikleri açıklandı!
- Yeniden Refah'ta 'İstanbul' krizi!
- Erdoğan'ın konuşmasında Kurum'un zor anları
- Doktor Öz uyardı: Yüzünüzde bir 'ölüm üçgeni' var!
- İfade verdi: Yakalama kararı kaldırıldı
- 'AYM kararına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz!'
- 'İkinci İmamoğlu dönemi istemiyorlarsa...'