TV yayın akışı 13 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 10:17
TV yayın akışı 13 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Taşıyıcı 2

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Bambaşka Biri

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Eyvah Babam

TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 Survivor

TRT 1 YAYIN AKIŞI      20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI        20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00  Güldür Güldür Show

TV8 Yayın Akışı

09:00 Bir Yemek Olsam

11:00 Masterchef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor

00:15 Survivor Ekstra

TRT 1 Yayın Akışı

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Beni Böyle Sev

09:05 Kod Adı Kırlangıç

10:15 Hayallerinin Peşinde

11:30 Kendi Düşen Ağlamaz

14:30 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:30 Hayallerinin Peşinde

05:15 Son Toplayıcılar

05:40 Kapanış

Show TV Yayın akışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aile

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

09:00 Abigail: Sınırların Ötesinde

11:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

14:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eyvah Babam

ATV Yayın Akışı

10:00 Yıldızlar Bana Uzak

13:00 Safir

16:00 Yıldızlar Bana Uzak

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim


FOX TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Bambaşka Biri

15:00 Yabani

17:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bambaşka Biri

KANAL D Yayın Akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Dilek Taşı

16:00 Yargı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Taşıyıcı 2



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