'Dilek Taşı' dizisi final yapıyor

Ünlü oyuncular Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrolünü oynadığı 'Dilek Taşı' dizisi için final kararı alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 11:09
'Dilek Taşı' dizisi final yapıyor
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Kanal D ekranlarında yer alan dönem dizisi 'Dilek Taşı' için final kararı alındı. Sezona yüksek reytinglerle başlayan dizinin reytinglerinin yükselmesi için yönetmen ve senarist değişikliği de yapılmıştı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi, 20. bölümde ekrana veda edecek.

Dizide Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’a; Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil gibi isimler eşlik ediyordu.


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