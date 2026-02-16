TV yayın akışı 16 Şubat Pazartesi: Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında reyting rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri, fenomen yarışmalar ve dünya sinemasından seçkin örnekler izleyiciyle buluşacak. İşte, 16 Şubat Pazartesi günü kanal kanal yayın akışı rehberi...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aynı Yağmur Altında
22.20 Aynı Yağmur Altında
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
23.30 Yeraltı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Deliha
22.15 Türkler Çıldırmış Olmalı 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.10 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026