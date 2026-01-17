Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.01.2026 09:24:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 17 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Ocak günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Mutfak Bahane (Tekrar)

13:00 Karadut (Tekrar)

16:00 Bir Gece Masalı (Tekrar)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman (Yeni Bölüm)

00:15 Kim Milyoner Olmak İster?

02:00 Safir

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

16:15 Uzak Şehir (Tekrar)

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

23:15 Arka Sokaklar (Tekrar)

02:00 Poyraz Karayel

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kalpazan (Tekrar)

15:45 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

00:15 Deha (Tekrar)

03:00 Sandık Kokusu

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

13:00 Kızıl Goncalar (Tekrar)

16:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet (Tekrar)

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani (Yeni Bölüm)

00:00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Bir Yemek Olsun

10:00 Gazete Magazin

14:15 MasterChef Türkiye (Tekrar)

17:15 Çarkıfelek

20:00 Survivor 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Tülin Şahin ile Moda

11:00 Sahane Hayatım (Tekrar)

13:30 Sahipsizler (Tekrar)

16:00 Yalı Çapkını (Tekrar)

19:00 Star Haber

20:00 Yabancı Sinema: Hızlı ve Öfkeli

22:30 Yabancı Sinema (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:15 Köyü Takımı

10:30 Hayallerinin Peşinde

14:00 Cennetin Çocukları (Tekrar)

19:00 TRT Ana Haber

20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

