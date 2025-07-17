TV yayın akışı 17 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

17 Temmuz Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Temmuz Perşembe tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Aile Saadeti
01:20 Cash Out 2
03:20 Aldatmak
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Nadide Hayat
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Triyas Dünyası
01:00 Triyas Dünyası
02:30 Zalim İstanbul
05:00 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şirinler 2
22:15 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Yetenek Sizsiniz
00:15 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Hükümet Kadın
01:45 Şabaniye
03:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Yol Arkadaşım
00:30 Sultan
02:20 Ateşböceği
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle
21:45 Hokkabaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Büyük Beyaz
02:10 Seksenler
03:25 Teşkilat
06:00 Balkan Ninnisi
08:25 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:00 Deliler Fatih'in Fermanı
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
14:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye