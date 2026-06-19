TV yayın akışı 19 Haziran Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 19 Haziran Cuma yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul
22.50 Anka
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09.o0 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.00 Bay Yanlış
14.45 Sen Çal Kapımı
16.15 Şevkat Yerimdar
19.00 Now Ana Haber
20.00 Güven Bana
22.30 Sahte Balayı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Haber
20.00 Muhtemel Aşk
23.00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Adalet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.50 Hangimiz Sevmedik
10.30 Kasaba Doktoru
13.40 Seksenler
14.50 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gassal
21.25 Kupa Saati
22.00 ABD-Avustralya
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler