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TV yayın akışı 19 Haziran Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 19 Haziran Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

19.06.2026 09:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 19 Haziran Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

19 Haziran 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 19 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 19 Haziran Cuma yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI 

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

22.50 Anka

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.00 Bay Yanlış

14.45 Sen Çal Kapımı

16.15 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Güven Bana

22.30 Sahte Balayı

 SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Haber

20.00 Muhtemel Aşk

23.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İstanbullu Gelin  

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın  

19.00 Star Haber

20.00 Adalet

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.50 Hangimiz Sevmedik

10.30 Kasaba Doktoru

13.40 Seksenler

14.50 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

21.25 Kupa Saati

22.00 ABD-Avustralya

TV8 YAYIN AKIŞI 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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