TV yayın akışı 19 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününüde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Ocak Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Arka Sokaklar
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gaddar
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Aşka Düşman
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema " Kaçış yok"
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Güneşi Beklerken
08:00 M. Fatih Çıtak İle Huzura Doğru
09:00 Neler oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13.00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Gaddar
00:30 Orta Sayfa
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden BAşlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını(özel Bölüm)
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Aşka Düşman
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Aşka Düşman
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 İncir Ağacı
06:55 Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Kaçış Yok"
00:20 Türk Sineması "Yaşamak"
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Kara
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
- Gezeravcı ile ilgili çarpıcı iddia
- AKP'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu
- Hafize Gaye Erkan sessizliğini bozdu
- Ümit Özdağ'dan Gaye Erkan'a çok sert sözler!
- Tunç Soyer’den otogar çağrısı: Tahliye edin
- Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir
- 'Giderlerse gitsinler' demişti...
- AYM'den 'ikramiye' kararı!
- İşte tam liste...