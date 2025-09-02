TV yayın akışı 2 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Eylül Salı günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Aile Saadeti

00:20 Mutlu Aile Defteri

03:00 Kardeşlerim

05:00 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Aile Saadeti

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

22:30 Gözleri KaraDeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI 

00:00 Eşref Rüya

01:45 Poyraz Karayel

04:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnek Şaban

21:45 İnek Şaban

23:45 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI 

00:00 Transfer Dosyası

01:30 İlk Buluşma

03:00 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 6

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Ay Lav Yu

00:45 Aşk Mevsimi

03:00 Ay Lav Yu

04:30 Gelin Evi

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Hayat Öpücüğü

02:00 Kral Kaybederse

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

22:45 Rina

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

00:00 Muhteşem Yedili

01:30 Leyla ile Mecnun

04:20 Seksenler

05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:15 Kara Tahta

08:50 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2

10:30 Kendi Düşen Ağlamaz

13:30 Seksenler

15:55 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Geleceğin Savaşı

TV8 YAYIN AKIŞI 

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

