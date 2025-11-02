Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 2 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

2.11.2025 10:14:00
Haber Merkezi
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Kasım günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Güller ve Günahlar

23:15 Uzak Şehir

02:00 Poyraz Karayel

04:45 Üç Kız Kardeş

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı

05:55 Benim Güzel Ailem

08:35 Gönül Dağı

11:45 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Yurda Dönüş

13:55 Taşacak Bu Deniz

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:35 Taşacak Bu Deniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bir Dağ Masalı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Veliaht

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bereketli Topraklar

22:30 Bereketli Topraklar

01:15 Bereketli Topraklar

03:45 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber – Canlı

20:00 Çarpıntı

00:15 Kral Kaybederse

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Aynadaki Yabancı

15:45 Kuruluş Orhan

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aynadaki Yabancı

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10:00 Gazete Magazin Yaz (Yeni Bölüm)

14:15 İtiraf Et

16:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Sahtekarlar

16:15 Ben Onun Annesiyim

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Sahtekarlar

23:45 Efsane Futbol

01:30 Kıskanmak

