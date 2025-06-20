TV yayın akışı 20 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

20 Haziran Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Haziran Cuma tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
- NOW YAYIN AKIŞI: Bizim Semtin Çocukları 20:00
- STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalancı Yarim 20:00
- SHOW TV YAYIN AKIŞI: Hanzo 20:00
- TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
- TRT1 YAYIN AKIŞI: FIFA Kulüpler Kupası Flamengo – Chelsea 20:00
- ATV YAYIN AKIŞI: Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor 20:00
- KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00
Show TV Yayın Akışı
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Tekrar)
09:00 Aşk Laftan Anlamaz (Tekrar)
12:00 Bahar (Tekrar)
15:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
18:25 Show Ana Haber (Canlı)
20:00 Hanzo
21:45 Aslan Bacanak
23:45 Hanzo (Tekrar)
Star TV Yayın Akışı
07:00 Güne Başlarken (Canlı)
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın (Tekrar)
19:00 Star Haber (Canlı)
20:00 Yalancı Yarim (Yerli Film)
22:00 Hokkabaz (Yerli Film)
00:30 Hokkabaz (Tekrar)
NOW TV Yayın Akışı
07:30 İlk Bakış (Canlı)
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45 Yetenek Sizsiniz
13:15 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası (Yeni Bölüm)
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 Bizim Semtin Çocukları (TV’de İlk)
22:15 Çift Kişilik Oda
TV8 Yayın Akışı
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 İşte Benim Stilim
TRT 1 Yayın Akışı
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:00 Hangimiz Sevmedik
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10:10 Kasaba Doktoru
13:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:25 Teşkilat
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 FIFA Kulüpler Kupası Benfica – Auckland City
21:00 FIFA Kulüpler Kupası Flamengo – Chelsea
23:15 Deliler: Fatih’in Fermanı
ATV Yayın Akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)
21:45 Güven Bana
23:50 Aile Saadeti (1. Bölüm)
Kanal D Yayın Akışı
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Sezon Finali)
11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:30 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:30 Aşk-ı Memnu (Tekrar)
18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 Arka Sokaklar (717. Bölüm – Sezon Finali)
00:15 Eşref Rüya (Tekrar)