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TV yayın akışı 20 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 20 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

20.06.2025 09:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 20 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Haziran Cuma günü tv yayın akışı...

20 Haziran Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Haziran Cuma tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

  • NOW YAYIN AKIŞI: Bizim Semtin Çocukları 20:00 
  • STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalancı Yarim 20:00 
  • SHOW TV YAYIN AKIŞI: Hanzo 20:00 
  • TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 
  • TRT1 YAYIN AKIŞI: FIFA Kulüpler Kupası Flamengo – Chelsea 20:00
  • ATV YAYIN AKIŞI: Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor 20:00
  • KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

Show TV Yayın Akışı

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Tekrar)

09:00 Aşk Laftan Anlamaz (Tekrar)

12:00 Bahar (Tekrar)

15:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:25 Show Ana Haber (Canlı)

20:00 Hanzo

21:45 Aslan Bacanak

23:45 Hanzo (Tekrar)

Star TV Yayın Akışı

07:00 Güne Başlarken (Canlı)

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın (Tekrar)

19:00 Star Haber (Canlı)

20:00 Yalancı Yarim (Yerli Film)

22:00 Hokkabaz (Yerli Film)

00:30 Hokkabaz (Tekrar)

NOW TV Yayın Akışı

07:30 İlk Bakış (Canlı)

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 Yetenek Sizsiniz

13:15 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası (Yeni Bölüm)

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 Bizim Semtin Çocukları (TV’de İlk)

22:15 Çift Kişilik Oda

TV8 Yayın Akışı

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

11:00 MasterChef Türkiye

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 İşte Benim Stilim

TRT 1 Yayın Akışı

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:00 Hangimiz Sevmedik

08:55 Kod Adı Kırlangıç

10:10 Kasaba Doktoru

13:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:25 Teşkilat

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 FIFA Kulüpler Kupası Benfica – Auckland City

21:00 FIFA Kulüpler Kupası Flamengo – Chelsea

23:15 Deliler: Fatih’in Fermanı

ATV Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)

21:45 Güven Bana

23:50 Aile Saadeti (1. Bölüm)

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Sezon Finali)

11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:30 Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 Arka Sokaklar (717. Bölüm – Sezon Finali)

00:15 Eşref Rüya (Tekrar)

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