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TV yayın akışı 20 Haziran Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 20 Haziran Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

20.06.2026 09:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 20 Haziran Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

20 Haziran 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 20 Haziran Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 20 Haziran Cumartesi yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Pelesenk Ailesi

15.00 Daha 17

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Güller ve Günahlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.00 Muhtemel Aşk

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Muhtemel Aşk

16.00 Aşk Geliyorum Demez

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Her Yerde Sen

11.00 Memet Özer İle Mutfakta

12.00 Bay Yanlış

14.45 Sen Çal Kapımı

16.45 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Recep İvedik 3

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.00 Türkiye - Paraguay

08.15 Dünya Kupası Özel Program

10.00 Yaşam Başka Yerde

10.20 Pırıl: Saklı Robotlar

12.15 Kod Adı Kırlangıç

15.20 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Hollanda - İsveç

22.15 Kupa Saati

23.00 Almanya – Fildişi Sahili

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Pelesenk Ailesi

15.00 Daha 17

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Güller ve Günahlar

23.30 Daha 17

03.40 Müzik Arası

04.45 Taş Kağıt Makas

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.00 Muhtemel Aşk

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Muhtemel Aşk

16.00 Aşk Geliyorum Demez

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

15:30 Şanslı Pasaport

17:00 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Benim Tatlı Yalanım

11:30 Doğanın Kanunu

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Çok Güzel Hareketler 2

16:00 Doğanın Kanunu

19:00 Star Haber

20:00 Doğanın Kanunu

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Altı Üstü İstanbul

12:50 Anka

15:35 Var Mısın Yok Musun?

19:00 atv Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul

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