TV yayın akışı 20 Haziran Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 20 Haziran Cumartesi yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Pelesenk Ailesi
15.00 Daha 17
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Güller ve Günahlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Muhtemel Aşk
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Muhtemel Aşk
16.00 Aşk Geliyorum Demez
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Her Yerde Sen
11.00 Memet Özer İle Mutfakta
12.00 Bay Yanlış
14.45 Sen Çal Kapımı
16.45 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik 3
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.00 Türkiye - Paraguay
08.15 Dünya Kupası Özel Program
10.00 Yaşam Başka Yerde
10.20 Pırıl: Saklı Robotlar
12.15 Kod Adı Kırlangıç
15.20 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Hollanda - İsveç
22.15 Kupa Saati
23.00 Almanya – Fildişi Sahili
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Pelesenk Ailesi
15.00 Daha 17
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Güller ve Günahlar
23.30 Daha 17
03.40 Müzik Arası
04.45 Taş Kağıt Makas
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Muhtemel Aşk
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Muhtemel Aşk
16.00 Aşk Geliyorum Demez
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 Şanslı Pasaport
17:00 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Benim Tatlı Yalanım
11:30 Doğanın Kanunu
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Çok Güzel Hareketler 2
16:00 Doğanın Kanunu
19:00 Star Haber
20:00 Doğanın Kanunu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Altı Üstü İstanbul
12:50 Anka
15:35 Var Mısın Yok Musun?
19:00 atv Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul