TV yayın akışı 20 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününüde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 09:39
TV yayın akışı 20 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Ocak Cumartesirtesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Gaddar

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Zafere Hücum (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

08:50 Lingo

10:10 Hayallerinin Peşinde

11:50 Kod Adı Kırlangıç

14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:10 Seksenler

06:00 Kapanış

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aile

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

05:30 Aile

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yıldızlar Bana Uzak

03:00 Safir

05:30 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:30 Yaşam Karşıtı (Yabancı Sinema)

01:30 Yaşam Karşıtı (Yabancı Sinema)

02:45 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Gaddar

13:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gaddar

22:45 Kirli Sepeti

01:30 Gaddar

03:45 Kefaret

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Karlar Kraliçesi (Yabancı Sinema)

11:00 Sakla Beni

13:30 Yerli Dizi Tekrar

15:45 Ömer

18:15 Star Haber

18:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Zafere Hücum (Yabancı Sinema)

22:30 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)

04:30 Kiralık Aşk

05:15 Oliver Twist: Modern Zamanlar (Yabancı Sinema)


Star TV Show TV ATV FOX TV tv yayın akışı TV8

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