TV yayın akışı 20 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününüde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Ocak Cumartesirtesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gaddar
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Zafere Hücum (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
08:50 Lingo
10:10 Hayallerinin Peşinde
11:50 Kod Adı Kırlangıç
14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:10 Seksenler
06:00 Kapanış
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aile
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
05:30 Aile
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Yıldızlar Bana Uzak
03:00 Safir
05:30 Yeter
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:30 Yaşam Karşıtı (Yabancı Sinema)
01:30 Yaşam Karşıtı (Yabancı Sinema)
02:45 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Gaddar
13:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gaddar
22:45 Kirli Sepeti
01:30 Gaddar
03:45 Kefaret
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Karlar Kraliçesi (Yabancı Sinema)
11:00 Sakla Beni
13:30 Yerli Dizi Tekrar
15:45 Ömer
18:15 Star Haber
18:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Zafere Hücum (Yabancı Sinema)
22:30 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
04:30 Kiralık Aşk
05:15 Oliver Twist: Modern Zamanlar (Yabancı Sinema)
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