IMDb puanı yüksek en iyi 10 İkinci Dünya Savaşı filmi

8-TO BE OR NOT TO BE

"To Be or Not to Be," 1942 yapımı bir komedi filmidir. Film, Nazi işgali altındaki Polonya'da geçerken, bir tiyatro topluluğunun Nazilere karşı direniş hareketine katılmasını komik bir şekilde anlatır. Ernst Lubitsch tarafından yönetilen film, Nazi rejimini hicvederken aynı zamanda tiyatro sanatının gücünü ve mizahın insan ruhunu nasıl aydınlatabileceğini ele alır. Carole Lombard ve Jack Benny'nin performanslarıyla dikkat çeken bu film, savaş sırasında zorluklarla başa çıkmaya çalışan insanların hikayesini eğlenceli bir şekilde sunar. "To Be or Not to Be," savaş dönemi komedi filmleri arasında klasik bir eser olarak kabul edilir.