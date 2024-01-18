IMDb puanı yüksek en iyi 10 İkinci Dünya Savaşı filmi

9-SCHINDLER'S LIST

"Schindler's List," 1993 yapımı bir tarih ve dram filmidir. Steven Spielberg tarafından yönetilen ve gerçek bir hikayeye dayanan film, Oskar Schindler adlı Alman işadamının Yahudi işçilerini Nazi soykırımından kurtarma çabalarını anlatır. Schindler, Krakow'da bir emaye fabrikası işletirken, işçilerini Nazilerin elinden kurtarmak için büyük bir risk alır. Film, Holokost'un korkunç gerçeklerini ve insanlık dışı zulmü çarpıcı bir şekilde gösterirken, aynı zamanda insanların hayatta kalmak için ne kadar çabaladığını ve Oskar Schindler gibi insanların insanlığa umut ışığı tuttuğunu anlatır. "Schindler's List," görsel olarak etkileyici, duygusal açıdan yoğun ve tarihsel olarak büyük bir öneme sahip bir film olarak kabul edilir.