TV yayın akışı 20 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

20 Temmuz Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Temmuz Pazar tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13.45 Turnike
15.45 Amatör Hayat
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Kuralsız Sokaklar
22.15 Kuralsız Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
08.00 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Züğürt Ağa
15.30 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Deliha 2
22.15 Nasipse Olur
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Gençliğim Eyvah
09.00 Zembilli
12.00 Güven Bana
14.00 Sağ Salim
16.00 Aile Saadeti
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Aile Saadeti
03.00 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
08.30 Hanım Köylü
10.00 Aramızda Kalsın
12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14.00 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
22.45 Rina
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.58 İstiklal Marşı
06.00 Yedi Numara
06.45 Hayatımın Neşesi
08.45 Alpaslan Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yeşil Deniz
15.05 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Kuzey’deki Bayrak: Kıbrıs
19.00 Ana Haber
20.00 Pamuk Prenses ve Avcı
22.20 3’te 3
23:35 Pamuk Prenses ve Avcı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
13.00 Yasak Elma
15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kırk Yalan
22.15 Şevkat Yerimdar
23.00 Now Spor
01.00 - İnadına Aşk
03.30 - Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin Yaz
15.45 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 MasterChef Türkiye
02.30 Gazete Magazin