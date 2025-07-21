TV yayın akışı 21 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

21 Temmuz Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Temmuz Pazartesi tv yayın akışı...
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Pamuk Prenses ve Avcı
01:45 Kuzeydeki Bayrak: KIBRIS
02:40 Yeşil Deniz
03:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
06:00 Balkan Ninnisi
08:20 Kod Adı Kırlangıç
09:40 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:00 Malcolm X
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Rina
02:30 Kiralık Aşk
04:00 Türk Müziği
05:00 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Canım Kardeşim
21:45 Hayat Öpücüğü
23:45 Hayat Öpücüğü
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Deliha 2
01:45 Nasipse Olur
03:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Düğün Dernek
22:15 Müjdemi İsterim
NOW TV YAYIN AKIŞ
00:00 Transfer Dosyası
01:00 İnadına Aşk
03:30 Kefaret
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2
22:30 Hababam Sınıfı Merhaba
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Kuralsız Sokaklar
00:15 Yüce Thor
02:00 Zalim İstanbul
04:15 5N 1K
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:15 Dönüştürücüler
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Aldatmak
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Ay Lav Yu Tuu
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aile Saadeti