TV yayın akışı 22 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

22 Haziran Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Haziran Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuralsız Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat…Aşk…Adalet… 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Patron Mutlu Son İstiyor 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Avanak Abdi 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 2025 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Kupa Saati 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Yedi Numara
06:15 Beni Böyle Sev
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
18:00 Ana Haber
19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Juventus -Wydad"
21:00 Kupa Saati
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Real Madrid - Pachua"
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Hercai
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:20 Güven Bana
14:00 Çakallarla Dans 4
16:00 Aile Saadeti
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Düş Peşine
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Kuralsız Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Yavru ile Katip
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Gülen Adam
15:15 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Avanak Abdi
21:45 Petrol Kralları
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet
13:30 Çift Kişilik Oda
16:45 Yetenek Sizsiniz
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet
00:15 Yetenek Sizsiniz
02:30 Adım Farah
04:15 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Hanım Köylü
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Sahipsizler
15:45 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Patron Mutlu Son İstiyor
22:30 Patron Mutlu Son İstiyor
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 İşte Benim Stilim
20:00 MasterChef Türkiye