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TV yayın akışı 22 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 22 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

22.06.2025 10:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 22 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Haziran Pazar günü tv yayın akışı...

22 Haziran Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Haziran Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuralsız Sokaklar 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat…Aşk…Adalet… 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI: Patron Mutlu Son İstiyor 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Avanak Abdi 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 2025 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI: Kupa Saati 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Yedi Numara

06:15 Beni Böyle Sev

08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

18:00 Ana Haber

19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Juventus -Wydad"

21:00 Kupa Saati

22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Real Madrid - Pachua"

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Hercai

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:20 Güven Bana

14:00 Çakallarla Dans 4

16:00 Aile Saadeti

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Düş Peşine

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Kuralsız Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Yavru ile Katip

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Gülen Adam

15:15 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Avanak Abdi

21:45 Petrol Kralları

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet

13:30 Çift Kişilik Oda

16:45 Yetenek Sizsiniz

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet

00:15 Yetenek Sizsiniz

02:30 Adım Farah

04:15 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Hanım Köylü

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Sahipsizler

15:45 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Patron Mutlu Son İstiyor

22:30 Patron Mutlu Son İstiyor

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 İşte Benim Stilim

20:00 MasterChef Türkiye

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