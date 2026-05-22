TV yayın akışı 22 Mayıs Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

22.05.2026 09:35:00
21 Mayıs 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 22 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 22 Mayıs Cuma yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI;

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

19.45 Finale Doğru

20.45 Trabzonspor-Konyaspor

KANAL D YAYIN AKIŞI;

07:00 Yabancı Damat

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI;

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Recep İvedik

SHOW TV YAYIN AKIŞI;

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI;

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrar

TRT 1 YAYIN AKIŞI;

06.10 Balkan Ninnisi

09.10 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Benim Adım Melek

17.15 Mutfağın Elçileri

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI;

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Bil Bakalım&Anlat Bakalım

