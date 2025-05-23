TV yayın akışı 23 Mayıs Cuma Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

23 Mayıs Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Mayıs Cuma tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Özür Dilerim 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kiminle Evlendim 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Bu Sabah
10:00 – Kızılcık Şerbeti
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Siyah Kalp
00:15 – Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Arap Kadri ve Tarzan
22:20 – Kiminle Evlendim
00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 – Hangimiz Sevmedik
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:35 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 – Türk Sineması "Ceviz Ağacı"
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 – Aramızda Kalsın
19:00 – Star Haber
20:00 – Özür Dilerim
22:15 – Özür Dilerim
00:30 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Gel Konuşalım
10:55 – Survivor Panorama / Canlı
12:30 – İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 – Survivor Ekstra / Canlı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 – En Hamarat Benim
16:45 – Karagül
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Hudutsuz Sevda
23:30 – Leyla: Hayat...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar