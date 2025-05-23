TV yayın akışı 23 Mayıs Cuma Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Mayıs Cuma günü tv yayın akışı...

23 Mayıs Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Mayıs Cuma tv yayın akışı... GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR? KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00 NOW YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00 STAR TV YAYIN AKIŞI: Özür Dilerim 20:00 SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00 TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 TRT1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00 ATV YAYIN AKIŞI: Kiminle Evlendim 20:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI 08:00 – Bu Sabah 10:00 – Kızılcık Şerbeti 12:30 – Gelin Evi 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 – Show Ana Haber 20:00 – Siyah Kalp 00:15 – Kızılcık Şerbeti ATV YAYIN AKIŞI 08:00 – Kahvaltı Haberleri 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 – atv Gün Ortası 14:00 – Nursel ile Mutfak Bahane 16:00 – Esra Erol'da 19:00 – atv Ana Haber 20:00 – Arap Kadri ve Tarzan 22:20 – Kiminle Evlendim 00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:45 – Hangimiz Sevmedik 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 – Seksenler 14:35 – Teşkilat 17:40 – Lingo Türkiye 19:00 – Ana Haber 19:55 – İddiaların Aksine 20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı 00:15 – Türk Sineması "Ceviz Ağacı" STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 – Güne Başlarken 09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 16:15 – Aramızda Kalsın 19:00 – Star Haber 20:00 – Özür Dilerim 22:15 – Özür Dilerim 00:30 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema TV8 YAYIN AKIŞI 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık 08:30 – Gel Konuşalım 10:55 – Survivor Panorama / Canlı 12:30 – İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 – Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm 00:15 – Survivor Ekstra / Canlı NOW TV YAYIN AKIŞI 07:30 – İlk Bakış 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 13:30 – En Hamarat Benim 16:45 – Karagül 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 – Hudutsuz Sevda 23:30 – Leyla: Hayat... KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar