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TV yayın akışı 23 Mayıs Cuma Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 23 Mayıs Cuma Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

23.05.2025 09:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 23 Mayıs Cuma Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Mayıs Cuma günü tv yayın akışı...

23 Mayıs Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Mayıs Cuma tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Özür Dilerim 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kiminle Evlendim 20:00


SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah

10:00 – Kızılcık Şerbeti

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Siyah Kalp

00:15 – Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Arap Kadri ve Tarzan

22:20 – Kiminle Evlendim

00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 – Hangimiz Sevmedik

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:35 – Teşkilat

17:40 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 – Türk Sineması "Ceviz Ağacı"

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 – Aramızda Kalsın

19:00 – Star Haber

20:00 – Özür Dilerim

22:15 – Özür Dilerim

00:30 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 – Gel Konuşalım

10:55 – Survivor Panorama / Canlı

12:30 – İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 – Survivor Ekstra / Canlı

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 – İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 – En Hamarat Benim

16:45 – Karagül

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Hudutsuz Sevda

23:30 – Leyla: Hayat...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

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