TV yayın akışı 23 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

23 Temmuz Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Temmuz Çarşamba tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 – Magazin D Yaz
14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Password
23:15 – Ay Meteoru
01:00 - Ay Meteoru
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:58 – İstiklal Marşı
06:00 – Balkan Ninnisi
08:25 – Kod Adı Kırlangıç
09:45 – Kasaba Doktoru
13:00 – Seksenler
14:10 – Teşkilat
17:45 - Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Gönül Dağı
23:10 - Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Siyah Kalp
09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Hükümet Kadın 2
22:15 - Eşkıya
00:30 - Hükümet Kadın 2
02:15 - Eşkıya
04:00 - Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Menajerimi Ara
09:00 – Ada Masalı
11:00 – Aramızda Kalsın
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Cehennem Melekleri 4
22:15 - Cehennem Melekleri 4
00:15 - Bittin Sen
01:45 - Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 - Bir Küçük Gün Işığı
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Uncharted: Kayıp Miras
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 – Oynat Bakalım
09:30 - Gazete Magazin Yaz
13:00 - Yaparsın Bilirim
16:00 - MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Yaparsın Bilirim
03:30 - Gazete Magazin Yaz
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat (Canlı)
10:00 – Yasak Elma
12:45 - Sen Çal Kapımı
15:30 - Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 - Karagül
19:00 – NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Yetenek Sizsiniz
23:30 - NOW Spor
01:30 - İlk Buluşma
02:15 - İnadına Aşk
04:00 – Kefaret
06:00 – Karagül