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TV yayın akışı 23 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 23 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

23.07.2025 09:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 23 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...

23 Temmuz Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Temmuz Çarşamba tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 – Kavak Yelleri

09:30 – Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

13:00 – Magazin D Yaz

14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 – Aşk-ı Memnu

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Password

23:15 – Ay Meteoru

01:00 - Ay Meteoru

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:58 – İstiklal Marşı

06:00 – Balkan Ninnisi

08:25 – Kod Adı Kırlangıç

09:45 – Kasaba Doktoru

13:00 – Seksenler

14:10 – Teşkilat

17:45 - Kim Gitsin?

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Gönül Dağı

23:10 - Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 – Siyah Kalp

09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 – Bahar

15:00 – Kızılcık Şerbeti

18:25 – Show Ana Haber

20:00 – Hükümet Kadın 2

22:15 - Eşkıya

00:30 - Hükümet Kadın 2

02:15 - Eşkıya

04:00 - Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 - Menajerimi Ara

09:00 – Ada Masalı

11:00 – Aramızda Kalsın

13:30 – Kiralık Aşk

16:15 – Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber

20:00 – Cehennem Melekleri 4

22:15 - Cehennem Melekleri 4

00:15 - Bittin Sen

01:45 - Aramızda Kalsın

ATV YAYIN AKIŞI 

06:00 - Bir Küçük Gün Işığı

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Kader Oyunları

13:00 – Gün Ortası

14:00 – Sen Anlat Karadeniz

17:00 - Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Uncharted: Kayıp Miras

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Oynat Bakalım

09:30 - Gazete Magazin Yaz

13:00 - Yaparsın Bilirim

16:00 - MasterChef Türkiye

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Yaparsın Bilirim

03:30 - Gazete Magazin Yaz

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 – Çalar Saat (Canlı)

10:00 – Yasak Elma

12:45 - Sen Çal Kapımı

15:30 - Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 - Karagül

19:00 – NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Yetenek Sizsiniz

23:30 - NOW Spor

01:30 - İlk Buluşma

02:15 - İnadına Aşk

04:00 – Kefaret

06:00 – Karagül

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