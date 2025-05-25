TV yayın akışı 25 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Maymunlar Cehennemi 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Recep İvedik 2 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Lohusa 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş
22:45 Kanlı Dövüş
00:45 Arka Sokaklar
03:15 Yargı
05:45 5N1K
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kurtuluş Son Durak
01:30 Kurtuluş Son Durak
03:15 Türk Müziği
04:15 Aramızda Kalsın
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Hayallerinin Peşinde
06:25 Beni Böyle Sev
08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo Türkiye
14:15 Gönül Dağı
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:30 Bir Zamanlar İstanbul
03:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Bir Gece Masalı
15:30 Can Borcu
19:00 atv Ana Haber
20:00 Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 İşte Benim Stilim
16:30 Survivor Panorama
20:00 O Ses Türkiye / Final
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
16:15 Çift Kişilik Oda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik 2
22:30 Hababam Sınıfı Merhaba
00:45 Çift Kişilik Oda
03:15 Adım Farah
04:45 Elkızı
06:00 Karagül