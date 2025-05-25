Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 25 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Paylaş

TV yayın akışı 25 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

25.05.2025 10:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 25 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Mayıs Pazar tv yayın akışı...

TV yayın akışı 25 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Maymunlar Cehennemi  20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Recep İvedik 2 20:00 
STAR TV YAYIN AKIŞI:  Çok Güzel Hareketler 2 20:00 
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Lohusa  20:00 
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat  20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
TV yayın akışı 25 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş
22:45 Kanlı Dövüş
00:45 Arka Sokaklar
03:15 Yargı
05:45 5N1K
TV yayın akışı 25 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kurtuluş Son Durak
01:30 Kurtuluş Son Durak
03:15 Türk Müziği
04:15 Aramızda Kalsın
TV yayın akışı 25 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Hayallerinin Peşinde
06:25 Beni Böyle Sev
08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo Türkiye
14:15 Gönül Dağı
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:30 Bir Zamanlar İstanbul
03:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
TV yayın akışı 25 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Bir Gece Masalı
15:30 Can Borcu
19:00 atv Ana Haber
20:00 Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
TV yayın akışı 25 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 İşte Benim Stilim
16:30 Survivor Panorama
20:00 O Ses Türkiye / Final
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
TV yayın akışı 25 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
16:15 Çift Kişilik Oda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik 2
22:30 Hababam Sınıfı Merhaba
00:45 Çift Kişilik Oda
03:15 Adım Farah
04:45 Elkızı
06:00 Karagül
İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi