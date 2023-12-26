TV yayın akışı 26 Aralık Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 09:56
TV yayın akışı 26 Aralık Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Aralık Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yabani

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Küçük Esnaf

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye All Star

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Küçük Esnaf

FOX TV YAYIN AKIŞI

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yabani

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Dizi

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aile

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:15 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Hıçkırık"

22:35 Türk Sineması "Kurtuluş Hattı"


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