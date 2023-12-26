TV yayın akışı 26 Aralık Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Aralık Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabani
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Küçük Esnaf
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye All Star
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Küçük Esnaf
FOX TV YAYIN AKIŞI
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yabani
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Dizi
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Aile
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:15 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Hıçkırık"
22:35 Türk Sineması "Kurtuluş Hattı"
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli 'takip'ten çıktı
- Celal Şengör'den 'Kızıl Goncalar' tepkisi
- Özel'den Erdoğan'a yanıt
- CHP'li Yücel'den 'ortak bildiri' tepkisi
- Kürsüde 'özerklik' açıklaması!
- Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
- Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
- Duygu Nebioğlu: 'Her şeyin hesabını soracağız!'
- Gram altın tüm zamanların zirvesinde!
- 12 şehidin ardından Özgür Özel'i hedef aldı