TV yayın akışı 26 Mayıs Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 26 Mayıs Salı yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 A.B.İ
23.40 Bağlılık Hasan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Beyaz’la Joker
23.15 Kuzenler Firarda
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 Çalar Saat
12.30 Yasak Elma
13.15 Sen Çal Kapımı
14.30 Prestij Meselesi
16.45 Fazla Şaapma
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Köy Düğünü
22.45 Benden Ne Olur?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Üç Kağıtçı
21.45 Vizontele
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Özür Dilerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.45 Balkan Ninnisi
09.15 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Bir Dönüm Noktası: 19 Mayıs 1919
13.15 Seksenler
13.50 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026