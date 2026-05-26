Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 26 Mayıs Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 26 Mayıs Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

26.05.2026 10:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 26 Mayıs Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

26 Mayıs 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 26 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 26 Mayıs Salı yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 A.B.İ

23.40 Bağlılık Hasan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Beyaz’la Joker

23.15 Kuzenler Firarda

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

12.30 Yasak Elma

13.15 Sen Çal Kapımı

14.30 Prestij Meselesi

16.45 Fazla Şaapma

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Köy Düğünü

22.45 Benden Ne Olur?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Üç Kağıtçı

21.45 Vizontele

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Özür Dilerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.45 Balkan Ninnisi

09.15 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Bir Dönüm Noktası: 19 Mayıs 1919

13.15 Seksenler

13.50 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi

İlgili Haberler

Bayram tatiline keyif katacak 5 film önerisi
Bayram tatiline keyif katacak 5 film önerisi Bayram tatilinde keyifli vakit geçirmek isteyenler için birbirinden güzel film önerilerini bir araya getirdik. İşte ailece ya da tek başınıza izleyebileceğiniz en iyi 5 film.
Bihter filminin konusu ne? Bihter filminin oyuncuları kim?
Bihter filminin konusu ne? Bihter filminin oyuncuları kim? Bihter filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bihter filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bihter filminin konusu ne? Bihter filminin oyuncuları kim?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mayıs 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mayıs 2026 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2026’da finale doğru geri sayım sürerken, 25 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mayıs 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?