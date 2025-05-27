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TV yayın akışı 27 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 27 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

27.05.2025 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 27 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Mayıs Salı günü tv yayın akışı...

27 Mayıs Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Mayıs Salı tv yayın akışı...


GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI:  Eşref Rüya 20:00

NOW YAYIN AKIŞI:  Atatürk 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 20:00


ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Bir Gece Masalı 


TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:50 – Hangimiz Sevmedik

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:20 – Teşkilat

17:40 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 – Türk Sineması: "50 Kelimelik Mektuplar"


SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00  Bu Sabah (Canlı)

10:00  Bahar (Tekrar)

12:30  Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00  Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45  Show Ana Haber (Canlı)

20:00  Bahar (Sezon Finali)


STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00  Güne Başlarken (Güncel - Canlı)

09:45  Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel - Canlı)

13:00  Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Güncel - Canlı)

16:15  Aramızda Kalsın (Yerli Dizi - Tekrar)

19:00  Star Haber (Haber - Canlı)

20:00  Kral Kaybederse (Yerli Dizi - Yeni Bölüm)


KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00  Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00  Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30  Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:30  Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18:30  Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00  Uzak Şehir (Tekrar)


TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz


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