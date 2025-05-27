TV yayın akışı 27 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

27 Mayıs Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Mayıs Salı tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Atatürk 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Bir Gece Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:50 – Hangimiz Sevmedik
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:20 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 – Türk Sineması: "50 Kelimelik Mektuplar"
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah (Canlı)
10:00 Bahar (Tekrar)
12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 Show Ana Haber (Canlı)
20:00 Bahar (Sezon Finali)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken (Güncel - Canlı)
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel - Canlı)
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Güncel - Canlı)
16:15 Aramızda Kalsın (Yerli Dizi - Tekrar)
19:00 Star Haber (Haber - Canlı)
20:00 Kral Kaybederse (Yerli Dizi - Yeni Bölüm)
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:30 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:30 Aşk-ı Memnu (Tekrar)
18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 Uzak Şehir (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz