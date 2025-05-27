TV yayın akışı 27 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Mayıs Salı günü tv yayın akışı...

27 Mayıs Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Mayıs Salı tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR? KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00 NOW YAYIN AKIŞI: Atatürk 20:00 STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00 SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00 TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 TRT1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00 ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı) 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 – ATV Gün Ortası 14:00 – Mutfak Bahane 16:00 – Esra Erol'da 19:00 – ATV Ana Haber 20:00 – Bir Gece Masalı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:55 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 06:50 – Hangimiz Sevmedik 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 – Seksenler 14:20 – Teşkilat 17:40 – Lingo Türkiye 19:00 – Ana Haber 19:55 – İddiaların Aksine 20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı 00:15 – Türk Sineması: "50 Kelimelik Mektuplar"

SHOW TV YAYIN AKIŞI 08:00 Bu Sabah (Canlı) 10:00 Bahar (Tekrar) 12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm) 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı) 18:45 Show Ana Haber (Canlı) 20:00 Bahar (Sezon Finali)

STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Güne Başlarken (Güncel - Canlı) 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel - Canlı) 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Güncel - Canlı) 16:15 Aramızda Kalsın (Yerli Dizi - Tekrar) 19:00 Star Haber (Haber - Canlı) 20:00 Kral Kaybederse (Yerli Dizi - Yeni Bölüm)

KANAL D YAYIN AKIŞI 09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm) 11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar) 13:30 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm) 16:30 Aşk-ı Memnu (Tekrar) 18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı) 20:00 Uzak Şehir (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI 06:00 Tuzak 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 08:30 Gel Konuşalım 10:55 Survivor Panorama / Canlı 12:30 İşte Benim Stilim 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm 00:15 Survivor Ekstra / Canlı 01:30 İşte Benim Stilim 04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

