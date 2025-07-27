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TV yayın akışı 27 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 27 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

27.07.2025 11:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 27 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...

27 Temmuz Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Temmuz Pazar tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

13:45 Turnike

16:00 Dijital Esaret

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Kuralsız Sokaklar (Yeni Bölüm)

23:45 Dev Primatların Savaşı

01:45 Dev Primatların Savaşı

03:00 Zalim İstanbul

04:45 5N1K

05:15 5N1K

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:58 İstiklal Marşı

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:05 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Kasırga"

22:15 Gönül Dağı

01:30 Leyla ile Mecnun

04:10 Seksenler

05:00 Kim Gitsin?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Siyah Kalp

08:00 Yavru ile Katip

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Şaban Pabucu Yarım

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Düttürü Dünya

01:15 Kızılcık Şerbeti

03:30 Düttürü Dünya

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Menajerimi Ara

08:30 Hanım Köylü (Tekrar)

10:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk (Tekrar)

16:15 Erkenci Kuş (Tekrar)

19:00 Star Haber – Canlı

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 İyi Oyun

01:00 İyi Oyun

03:00 Kiralık Aşk

04:00 Türk Müziği

05:00 Erkenci Kuş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI 

06:00 Bir Küçük Gün Işığı

07:00 Gençliğim Eyvah

09:00 Zembilli

11:50 Güven Bana

14:00 Oflu Hocanın Şifresi 2

16:00 Aile Saadeti

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

TV8 YAYIN AKIŞI 

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

15:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

10:00 Kirli Sepeti

12:45 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Hava Muhalefeti

22:15 Şevket Yerimdar

23:00 Now Spor

01:00 Aşk Mantık İntikam

03:00 İnadına Aşk

05:15 Kefaret

06:00 Karagül

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