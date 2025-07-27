TV yayın akışı 27 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

27 Temmuz Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Temmuz Pazar tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)
13:45 Turnike
16:00 Dijital Esaret
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Kuralsız Sokaklar (Yeni Bölüm)
23:45 Dev Primatların Savaşı
01:45 Dev Primatların Savaşı
03:00 Zalim İstanbul
04:45 5N1K
05:15 5N1K
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:05 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Kasırga"
22:15 Gönül Dağı
01:30 Leyla ile Mecnun
04:10 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
08:00 Yavru ile Katip
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Şaban Pabucu Yarım
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Düttürü Dünya
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:30 Düttürü Dünya
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
08:30 Hanım Köylü (Tekrar)
10:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk (Tekrar)
16:15 Erkenci Kuş (Tekrar)
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:30 İyi Oyun
01:00 İyi Oyun
03:00 Kiralık Aşk
04:00 Türk Müziği
05:00 Erkenci Kuş (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Gençliğim Eyvah
09:00 Zembilli
11:50 Güven Bana
14:00 Oflu Hocanın Şifresi 2
16:00 Aile Saadeti
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Bir Gece Masalı
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
15:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
10:00 Kirli Sepeti
12:45 Yasak Elma
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Hava Muhalefeti
22:15 Şevket Yerimdar
23:00 Now Spor
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:00 İnadına Aşk
05:15 Kefaret
06:00 Karagül