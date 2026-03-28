TV yayın akışı 28 Mart Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 28 Mart Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

28.03.2026 09:00:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 28 Mart Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

28 Mart 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 28 Mart Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 28 Mart Cumartesi yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu (Canlı)

10:00 A.B.İ

13:50 Kuruluş Orhan

17:00 Çakallarla Dans 4

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kirpi Sonic

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:40 Yaşam Başka Yerde

12:00 Taşacak Bu Deniz

15:00 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Güller ve Günahlar

16:15 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 Gazete Magazin

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İnatçı

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür (Yeni Bölüm)

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:00 Kamera Arkası

12:45 Halef: Köklerin Çağrısı

16:00 Yeraltı

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

STAR TV YAYIN AKIŞI 

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:45 Sevdiğim Sensin

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber (Canlı)

20:00 Sevdiğim Sensin

