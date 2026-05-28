TV yayın akışı 28 Mayıs Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

28.05.2026 09:21:00
Haber Merkezi
28 Mayıs 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 28 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 28 Mayıs Perşembe yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 A.B.İ.

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Var Mısın Yok Musun 

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta 

11:00 Yaprak Dökümü 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:45 Aşk-ı Memnu 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Bir Bayram Hikayesi 

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Yasak Elma

13:15 Sen Çal Kapımı

14:30 Hadi İnşallah

16:45 Benden Bu Kadar

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bekçiler Kralı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 Bahar

10:30 Hayat Bayram Olsa

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

STAR TV YAYIN AKIŞI

05:00 Dürüye'nin Güğümleri

İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sevdiğim Sensin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Balkan Ninnisi

09:00 Tay 2

10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:00 Benim Adım Melek

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı Kurban

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler 

