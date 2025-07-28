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TV yayın akışı 28 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 28 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

28.07.2025 09:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 28 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Temmuz Pazartesi günü tv yayın akışı...

28 Temmuz Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Temmuz Pazartesi tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kader Oyunları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17.00 Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Uzak Şehir

15.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Turnike

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Recep İvedik 3

22.15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.00 Balkan Ninnisi

08.45 Kod Adı Kırlangıç

10.05 Kendi Düşen Ağlamaz

13.00 Seksenler

14.25 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Yabancı Sinema ‘Kasırga’

22.15 Gönül Dağı

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Menajerimi Ara

09.00 Ada Masalı

11.00 Aramızda Kalsın

13.30 Kiralık Aşk

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Mavi Boncuk

21.45 Alemde Bir Gece

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Siyah Kalp

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet

22.30 Arif V 216

23.30 Çalgı Çengi İkimiz

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Gazete Magazin Yaz

13.00 Yaparsın Bilirim

16.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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