TV yayın akışı 28 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

28 Temmuz Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Temmuz Pazartesi tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17.00 Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Uzak Şehir
15.30 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Turnike
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
12.45 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Recep İvedik 3
22.15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.00 Balkan Ninnisi
08.45 Kod Adı Kırlangıç
10.05 Kendi Düşen Ağlamaz
13.00 Seksenler
14.25 Teşkilat
17.45 Kim Gitsin?
19.00 Ana Haber
20.00 Yabancı Sinema ‘Kasırga’
22.15 Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09.00 Ada Masalı
11.00 Aramızda Kalsın
13.30 Kiralık Aşk
16.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Mavi Boncuk
21.45 Alemde Bir Gece
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet
22.30 Arif V 216
23.30 Çalgı Çengi İkimiz
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.30 Gazete Magazin Yaz
13.00 Yaparsın Bilirim
16.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye