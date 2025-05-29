TV yayın akışı 29 Mayıs Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29 Mayıs Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Mayıs Perşembe tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Çift Kişilik Oda 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Özür Dilerim 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Yerli Dizi
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:45 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Sinema Bayi Toplantısı
22:15 Yerli Film Bayi Toplantısı
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
02:30 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Now Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
23:30 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet
02:30 Adım Farah
03:45 Her Yerde Sen
06:00 Karagül