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TV yayın akışı 29 Mayıs Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 29 Mayıs Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29.05.2025 09:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 29 Mayıs Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Mayıs Perşembe günü tv yayın akışı..

29 Mayıs Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Mayıs Perşembe tv yayın akışı...


GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Çift Kişilik Oda 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI: Özür Dilerim 20:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI:  Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ 20:00


KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Yerli Dizi

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel


SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Bahar

04:45 Deha


STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Sinema Bayi Toplantısı

22:15 Yerli Film Bayi Toplantısı

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

02:30 Sefirin Kızı

05:00 Aramızda Kalsın


ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ


TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:00 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı


TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz


NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Now Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

23:30 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet

02:30 Adım Farah

03:45 Her Yerde Sen

06:00 Karagül

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