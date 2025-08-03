TV yayın akışı 3 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

3 Ağustos Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Ağustos Pazar tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)
13:45 Turnike
16:30 Mahalleden Arkadaşlar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Kuralsız Sokaklar (Yeni Bölüm)
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:45 Washington'da Deprem
01:45 Washington'da Deprem
03:30 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:30 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
12:55 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Hugo"
22:25 Gönül Dağı
01:20 Leyla ile Mecnun
04:05 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
08:00 Bir Dağ Masalı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Mutluluk Zamanı
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Dedemin Fişi
22:15 Türkler Çıldırmış Olmalı
00:15 Dedemin Fişi
02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı
03:30 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
08:30 Hanım Köylü (Tekrar)
10:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk (Tekrar)
16:15 Erkenci Kuş (Tekrar)
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:30 Tut Sözünü
00:30 Tut Sözünü
02:15 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Gençliğim Eyvah
09:00 Zembilli
12:00 Aile Saadeti
15:00 Yok Artık
17:00 Vanguard
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Ateş Kuşları
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
15:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
10:00 Kirli Sepeti
12:45 Yasak Elma
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Anamız Var 2
22:30 Şevket Yerimdar
23:00 Now Spor
01:00 İlk Buluşma
03:15 İnadına Aşk
04:45 Son Yaz
06:00 Karagül