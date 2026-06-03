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TV yayın akışı 3 Haziran Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 3 Haziran Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

3.06.2026 09:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 3 Haziran Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

3 Haziran 2026 Çarşamba günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 3 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 3 Haziran Çarşamba yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI

06.00 Daha 17

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Daha 17

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Sen Çal Kapımı

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Son Akşam Yemeği

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Bayi Toplantısı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.25 Balkan Ninnisi

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Benim Adım Melek

17.05 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

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