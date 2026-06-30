TV yayın akışı 30 Haziran Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 30 Haziran Salı yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Altı Üstü İstanbul
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Beyaz'la Joker
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
11.45 Şahane Hayatım
15.00 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Recep İvedik 5
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Aslan Bacanak
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Ateşböceği
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Uncharted: Kayıp Miras
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
08.05 Hangimiz Sevmedik
10.20 Kasaba Doktoru
13.50 Seksenler
14.40 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Fildişi Sahili – Norveç
22.15 Marnalı
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 MasterChef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye