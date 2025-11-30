TV yayın akışı 30 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

30 Kasım akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Kasım yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Kuruluş Orhan
14.20 Yok Artık 2
16.20 Hızlı ve Öfkeli 9
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Güller ve Günahlar
18.30 Cengizhan Destanı
22.45 Bourne’un Mirası
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Halef: Köklerin Çağrısı
16.00 Sahtekarlar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
00.00 Efsane Futbol
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.00 Züğürt Ağa
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Köşeyi Dönen Adam
15.30 Veliaht
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Bereketli Topraklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sahipsizler
19.00 Star Haber
20.00 Çarpıntı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.00 Ege’nin Hamsisi
08.25 Gönül Dağı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.05 Rafadan Tayfa 4
17.30 Kod Adı Kırlangıç
18.00 Ana Haber
19.00 İsviçre-Türkiye
21.00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
14.15 İtiraf Et
16.15 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm