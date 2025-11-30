Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 30 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 30 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

30.11.2025 09:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 30 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Kasım günü tv yayın akışı...

30 Kasım akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Kasım yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Kuruluş Orhan

14.20 Yok Artık 2

16.20 Hızlı ve Öfkeli 9

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

18.30 Cengizhan Destanı

22.45 Bourne’un Mirası

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Halef: Köklerin Çağrısı

16.00 Sahtekarlar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

00.00 Efsane Futbol

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Yeni Gelin

08.00 Züğürt Ağa

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Köşeyi Dönen Adam

15.30 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Bereketli Topraklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

19.00 Star Haber

20.00 Çarpıntı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.00 Ege’nin Hamsisi

08.25 Gönül Dağı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Rafadan Tayfa 4

17.30 Kod Adı Kırlangıç

18.00 Ana Haber

19.00 İsviçre-Türkiye

21.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI 

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

14.15 İtiraf Et

16.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi