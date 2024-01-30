TV yayın akışı 30 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:32
TV yayın akışı 30 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Ocak Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yabani

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hedefim Sensin

TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI      20:00 İntikam Vakti (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI       20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 Aile

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 İnci Taneleri

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Afilli Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

22:30 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Cevap Ver Türkiye

02:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

05:25 İncir Ağacı

06:30 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Kod Adı Kırlangıç

14:50 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 İntikam Vakti (Yabancı Sinema)

00:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03:00 Diriliş Ertuğrul

05:10 Kapanış

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

00:00 Kopuk

04:45 Kefaret

06:00 Her Yerde Sen


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