Kara dizisi bitiyor mu? Kara dizisi ne zaman final yapacak?

Show Tv ekranlarından izleyicisi ile geçtiğimiz yıl buluşan fakat henüz 4 bölümü yayımlanan Kara dizisinin ne zaman biteceği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kara dizisi bitiyor mu? Kara dizisi ne zaman final yapacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 12:15
Kara dizisi bitiyor mu? Kara dizisi ne zaman final yapacak?
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Kara dizisi Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyordu. İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolde yer aldığı dizinin ne zaman biteceği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kara dizisi bitiyor mu? Kara dizisi ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

KARA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Kara dizisi geçtiğimiz yılın aralık ayında izleyicisi ile buluşmuş ve sadece  bölümü yayımlanmıştı. Dizinin 5. bölümünün final bölümü olacağı duyuruldu. Show Tv'nin sevilen dizisi 5. bölümü ile ekranlara veda edecek. 

KARA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

İlker Kaleli

Öykü Karayel

Tülin Özen

Mehmet Özgür

Bennu Yıldırımlar

Kerem Arslanoğlu

Bedir Bedir

Furkan Kalabalık

KARA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kara, hayatını çalanlardan intikam almak için harekete geçen Kara ile yolu genç adamla sürpriz şekilde kesişen Zeynep’in sürükleyici hikayesini konu alıyor.


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