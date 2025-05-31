TV yayın akışı 31 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

31 Mayıs Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Mayıs Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuzey'in Oğlu Volkan Konak 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Prestij Meselesi 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Beyoğlu Güzeli 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 – atv’de Hafta Sonu
10:00 – Can Borcu (21. Bölüm)
13:30 – Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı / Yerli Sinema
15:20 – Bir Gece Masalı (34. Bölüm)
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Can Borcu
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)
08:30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 – Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00 – Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)
14:00 – Arka Sokaklar (Tekrar)
16:00 – Uzak Şehir (Tekrar)
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 – Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
23:30 – Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Bahar (Tekrar)
10:00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)
13:00 – Allah Allah
14:45 – Japon İşi
16:45 – İyi Aile Çocuğu
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İki Aile (Yerli Dizi – Tekrar)
08:15 – Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi (Sağlık – Yeni Bölüm)
09:00 – Sahipsizler (Yerli Dizi – Tekrar)
11:00 – Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler (Güncel – Yeni Bölüm)
12:00 – Niyazi Gül Dörtnala (Yerli Film)
14:30 – Sahipsizler (Yerli Dizi – Tekrar)
16:30 – Kral Kaybederse (Yerli Dizi – Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Beyoğlu Güzeli (Yerli Film)
22:15 – Sahipsizler (Yerli Dizi – Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak (Yerli Dizi – Tekrar)
07:45 – Süper 1 Takım (Çizgi Film)
08:00 – Oynat Bakalım (Program)
08:45 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm / Program)
10:00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm / Program)
15:45 – Survivor Panorama (Canlı / Program)
20:00 – Survivor All Star: Gönüllüler (Yeni Bölüm / Yarışma)