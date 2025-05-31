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TV yayın akışı 31 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 31 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

31.05.2025 10:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 31 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Mayıs Cumartesi günü tv yayın akışı...

31 Mayıs Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Mayıs Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuzey'in Oğlu Volkan Konak 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Prestij Meselesi 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Beyoğlu Güzeli 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00


ATV YAYIN AKIŞI

07:30 – atv’de Hafta Sonu

10:00 – Can Borcu (21. Bölüm)

13:30 – Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı / Yerli Sinema

15:20 – Bir Gece Masalı (34. Bölüm)

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Can Borcu


KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)

08:30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 – Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13:00 – Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

14:00 – Arka Sokaklar (Tekrar)

16:00 – Uzak Şehir (Tekrar)

18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 – Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

23:30 – Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)


SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bahar (Tekrar)

10:00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13:00 – Allah Allah

14:45 – Japon İşi

16:45 – İyi Aile Çocuğu

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)


STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İki Aile (Yerli Dizi – Tekrar)

08:15 – Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi (Sağlık – Yeni Bölüm)

09:00 – Sahipsizler (Yerli Dizi – Tekrar)

11:00 – Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler (Güncel – Yeni Bölüm)

12:00 – Niyazi Gül Dörtnala (Yerli Film)

14:30 – Sahipsizler (Yerli Dizi – Tekrar)

16:30 – Kral Kaybederse (Yerli Dizi – Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Beyoğlu Güzeli (Yerli Film)

22:15 – Sahipsizler (Yerli Dizi – Tekrar)


TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak (Yerli Dizi – Tekrar)

07:45 – Süper 1 Takım (Çizgi Film)

08:00 – Oynat Bakalım (Program)

08:45 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm / Program)

10:00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm / Program)

15:45 – Survivor Panorama (Canlı / Program)

20:00 – Survivor All Star: Gönüllüler (Yeni Bölüm / Yarışma)

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