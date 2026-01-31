TV yayın akışı 31 Ocak Cumartesi: Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, sinema filmleri ve ilgiyle takip edilen yarışmalar ekranlardaki yerini alacak. İşte bugünkü program rehberi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:15 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kezban Paris'te
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.38 İstiklal Marşı
05.40 Yedi Numara
06.25 Ege'nin Hamsisi
08.35 Kod Adı Kırlangıç
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.15 Cennetin Çocukları
14.30 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kuruluş Orhan
13:10 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel / Yerli Sinema
15:15 A.B.İ.
19:00 atv Ana Haber
20:00 Savaşçı Prenses
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Sahipsizler
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Deli Dumrul
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer İle Mutfakta
12:00 Kamera Arkası
13:00 Kıskanmak
15:45 Halef: Köklerin Çağrısı
18:30 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüloer
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta SOnu
20:00 Çifte Milyon
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026