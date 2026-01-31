Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.01.2026 09:28:00
TV yayın akışı 31 Ocak Cumartesi: Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

31 Ocak 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, ATV ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 31 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Cumartesi günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, sinema filmleri ve ilgiyle takip edilen yarışmalar ekranlardaki yerini alacak. İşte bugünkü program rehberi...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:15 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kezban Paris'te

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.38 İstiklal Marşı

05.40 Yedi Numara

06.25 Ege'nin Hamsisi

08.35 Kod Adı Kırlangıç

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.15 Cennetin Çocukları

14.30 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kuruluş Orhan

13:10 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel / Yerli Sinema

15:15 A.B.İ.

19:00 atv Ana Haber

20:00 Savaşçı Prenses

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 Sahipsizler

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Deli Dumrul

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer İle Mutfakta

12:00 Kamera Arkası

13:00 Kıskanmak

15:45 Halef: Köklerin Çağrısı

18:30 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüloer

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta SOnu

20:00 Çifte Milyon

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 

