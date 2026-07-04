TV yayın akışı 4 Temmuz Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 4 Temmuz Cumartesi yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 41 Kere Maşallah
15:15 Daha 17
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Beyaz'la Joker
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Keloğlan
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
14:45 Muhtemel Aşk
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Her Yerde Sen
11:15 Şahane Hayatım
14:00 Sen Çal Kapımı
16:15 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 İllegal Hayatlar
TV8 YAYIN AKIŞI
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiyer
20.00 MasterChef Türkiye
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Yerli Dizi Tekrarı
13:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
16:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
19:00 Star Haber
20:00 Tam Gaz
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Zembilli
09:00 Altı Üstü İstanbul
10:45 Altı Üstü İstanbul
16:35 Hızlı ve Öfkeli 6 / Yabancı Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Hangimiz Sevmedik
09.40 Elif Ve Arkadaşları 2 : Perişler | Türk Sineması
11.30 Kod Adı Kırlangıç
14.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
15.35 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Kanada - Fas I 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı