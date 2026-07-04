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TV yayın akışı 4 Temmuz Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 4 Temmuz Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

4.07.2026 09:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 4 Temmuz Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

4 Temmuz 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 4 Temmuz Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 4 Temmuz Cumartesi yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 41 Kere Maşallah

15:15 Daha 17

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Beyaz'la Joker

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Keloğlan

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

14:45 Muhtemel Aşk

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Her Yerde Sen

11:15 Şahane Hayatım

14:00 Sen Çal Kapımı

16:15 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 İllegal Hayatlar

TV8 YAYIN AKIŞI

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiyer

20.00 MasterChef Türkiye

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Yerli Dizi Tekrarı

13:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

16:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

19:00 Star Haber

20:00 Tam Gaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Zembilli

09:00 Altı Üstü İstanbul

10:45 Altı Üstü İstanbul

16:35 Hızlı ve Öfkeli 6 / Yabancı Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.30 Hangimiz Sevmedik

09.40 Elif Ve Arkadaşları 2 : Perişler | Türk Sineması

11.30 Kod Adı Kırlangıç

14.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

15.35 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Kanada - Fas I 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı

 

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